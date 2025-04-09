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Температура способствует смене пола у рыб, выяснили ученые

WBS: температура влияет на смену пола у рисового угря
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NASA

Исследователи из Китая выяснили, что повышение температуры может вызывать смену пола у рисового угря (Monopterus albus) — единственной пресноводной рыбы, которая способна менять пол с женского на мужской. Работа опубликована в журнале Water Biology and Security (WBS).

До сих пор механизм этой естественной трансформации оставался загадкой. Ученые знали, что на смену пола влияют уровень гормонов, активность генов и внешние факторы вроде освещения и температуры. Однако не было понятно, каким образом внешняя среда запускает внутренние биологические процессы.

Команда под руководством профессора Юхуа Сунь показала, что повышенная температура активирует мужские гены в тканях яичников, и эта активация зависит от белка Trpv4 — ионного канала, чувствительного к температуре, который регулирует поступление кальция в клетку. Это впервые напрямую связало температурные изменения температуры с запуском каскада генов, отвечающих за определение пола.

«Мы заполнили пробел между внешним сигналом — температурой — и молекулярными механизмами, управляющими сменой пола у рисового угря», — отметил Сунь. — «Теперь мы понимаем, как окружающая среда влияет на состояние генома, которое в итоге меняет пол животного».

По мнению ученых, открытие не только углубляет понимание биологии пола, но и открывает путь к более точному и экологически безопасному управлению разведением этого важного аквакультурного вида: температура — фактор, который легко контролировать.

Ранее ящерицы-монстры оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата.

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