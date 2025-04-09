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Рыбьим пузырям нашли применение в медицине

AdvSci: из плавательных пузырей рыб создали гидрогель для восстановления сердца
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Ученые из Нанкайского университета в Китае создали инъекционный гидрогель для лечения сердечной недостаточности на основе компонентов плавательных пузырей рыб. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science (AdvSci).

Плавательный пузырь — это особый орган, характерный только для костных рыб. Он расположен в полости тела под позвоночником. Основная функция плавательного пузыря — обеспечение плавучести: он компенсирует вес костей и других тяжелых частей тела рыбы и приближает среднюю плотность ее тела к плотности воды.

Ученые объяснили, что рыбий пузырь состоит из белков коллагена, гликозаминогликанов и эластина. По биохимическому составу он очень похож на некоторые части человеческого сердца. Исследователи использовали эти свойства для создания материала для инъекций.

Лабораторные эксперименты показали, что инновационный гидрогель усиливает плотность прилегания и пластичность кардиомицитов. Также он также способствует образованию новых кровеносных сосудов в сердце и побуждает иммунные клетки бороться с воспалением. Кроме того, гидрогель обеспечивает постоянный контроль сокращений органа. Эти эффекты наблюдались как после обработки гидрогелем человеческих клеток, так и у крыс с сердечной недостаточностью после ишемии (нарушения кровообращения миокарда).

«Необратимая гибель кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы — после ишемических событий подчеркивает острую необходимость в новых регенеративных стратегиях. Наша разработка поможет значительно ускорить восстановление сердечной функции и преодолеть существующие терапевтические ограничения», — отметил ведущий автор исследования Чжихун Ван из Нанкайского университета в Китае.

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