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Блестки превращают океаны в опасный «пластиковый суп», выяснили ученые

ESE: микропластик из глиттера мешает образованию минералов в морской воде
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Depositphotos

Ирландские ученые из Тринити-колледжа в Дублине обнаружили, что обычные блестки, или глиттер — не просто безобидный декор, а серьезная угроза для морских экосистем. Оказалось, что микропластик на основе ПЭТ активно вмешивается в процессы минералообразования в океане, ставя под удар жизнь морских организмов. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Sciences Europe (ESE).

Команда провела эксперименты в имитации морской среды, выявив два тревожных эффекта. Во-первых, поверхность блесток может служить шаблоном для карбоната кальция — ключевого компонента раковин моллюсков и кораллов. На пластиковом каркасе минералы образуются за часы, что может нарушить естественный рост скелетов морских обитателей.

Кроме того, в процессе кристаллизации блестки трескаются и распадаются на фрагменты размером до 0,001 мм. Эти наночастицы легче проникают в пищевые цепи, от планктона до рыб и человека.

По словам исследователей, микропластик может оказать негативное действие на кораллы, моллюсков и другие кальцифицирующие организмы, составляющие основу морских экосистем.

«Блестки — это миниатюрные пластиковые бомбы для океана. Они не просто накапливаются — они активно перестраивают морскую химию», — предупредила ведущий автор Кристина Петра Зубович.

Для сравнения, в 1 литре морской воды у побережья уже содержится до 8 тыс. частиц микропластика. Блестки ускоряют этот процесс, делая океан «пластиковым супом».

Ранее ученые разработали новый метод выявления нанопластика в окружающей среде и организме.

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