Перечислены заболевания, которыми можно заразиться в общественном туалете

В общественном туалете можно заразиться кишечными и урогенитальными инфекциями, а также стрептококковой инфекцией и глистными инвазиями, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог сети «Клиника Фомина» Мария Ракова.

По словам врача, большинство наиболее распространенных инфекций, таких как ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ, нельзя подцепить через поверхности унитаза. Эти заболевания передаются преимущественно воздушно-капельным путем или через контакт с кровью.

«Но, несмотря на оптимистические прогнозы, минимальные шансы заразиться все же существуют, но зачастую сводятся к нулю. Однако есть ряд инфекций, которые могут передаваться через поверхности в туалетах тем или иным способом. К ним относятся кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, ротавирус), стрептококковая инфекция, глистные инвазии, которыми можно заразиться через грязные или плохо вымытые руки, а также урогенитальные инфекции (гонорея, хламидиоз, трихомониаз). В последнем случае заражение происходит через грязное, не протертое сиденье», – рассказала врач.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется придерживаться нескольких простых правил, подчеркнула специалист.

«Всегда используйте бумажные салфетки или собственные влажные салфетки для протирания сиденья унитаза. Тщательно мойте руки с мылом перед выходом из туалета, открывайте и закрывайте кран, используя салфетку, и избегайте прямого контакта кожи с поверхностями унитаза», – заключила врач.

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