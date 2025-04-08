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Российские ученые придумали, как сделать авиаперелеты комфортнее и безопаснее

ПНИПУ: гофрированные сопла снижают шум авиадвигателей на несколько децибел
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили новый способ уменьшения шума реактивных двигателей самолетов. Их метод позволяет снизить уровень шума на 2–3 дБ без усиления высокочастотных звуков, что улучшает комфорт пассажиров и повышает долговечность конструкций, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Турбулентные струи реактивных двигателей создают сильный гул, особенно при взлете. Существующие решения, такие как шевронные сопла, снижают низкочастотный шум, но усиливают высокочастотный, что вызывает дискомфорт у людей и увеличивает вибрации, ускоряющие износ самолета.

Политехники изучили шумообразование в струях, используя сеть из 54 микрофонов, расположенных в 2,5 метра от сопла. Эксперименты проводились на установке, имитирующей выхлоп двигателя на скорости 740 км/ч (0,6 Маха).

Оказалось, что шум генерируется вдоль всей струи, но его источники распределяются по-разному. У обычных конических сопел пик шума — на расстоянии 4–9 диаметров от края. А гофрированные сопла смещают источники шума дальше и снижают его на 2–3 дБ без усиления высоких частот.

Технология может быть применена в современных самолетах, особенно для аэропортов вблизи жилых зон. Дальнейшие исследования помогут создать более экологичные двигатели с улучшенной акустикой.

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