Российские ученые нашли формулу справедливой оплаты дорог

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу, которая автоматически рассчитывает оптимальную стоимость проезда по платным дорогам. Разработка учитывает платежеспособность водителей, длину маршрута, тип транспорта и другие факторы, помогая найти баланс между интересами пользователей и владельцев трасс, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Приложение работает следующим образом. Пользователь выбирает трассу (например, М4 «Дон»), категорию авто (легковое, грузовое) и расстояние. Программа на основе авторской методики мгновенно выдает стоимость.

Например, алгоритм рассчитал стоимость проезда по М4 для легковых автомобилей в 4 руб/км при госмаксимуме 5 руб., а для грузовиков тариф составил 8 руб/км при лимите в 9 руб.

В Пермском Политехе отметили, что расчеты не превышают госнормативы (Постановление №257 от 2023 года), но позволяют гибко менять тарифы в пиковые периоды.

Программа учитывает такие реальные факторы, как доходы населения, затраты на топливо, скорость передвижения. Кроме того, платные трассы (как М11 «Нева») сокращают время в пути и разгружают бюджет — их доходы идут на ремонт и новые дороги.

«Наша методика обеспечивает баланс — водители не переплачивают, а владельцы получают прибыль», — пояснил профессор ПНИПУ Альберт Бургонутдинов.

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