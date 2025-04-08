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Российские ученые нашли формулу справедливой оплаты дорог

В ПНИПУ упростили расчет тарифов на платных трассах
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Александр Вильф/РИА «Новости»

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу, которая автоматически рассчитывает оптимальную стоимость проезда по платным дорогам. Разработка учитывает платежеспособность водителей, длину маршрута, тип транспорта и другие факторы, помогая найти баланс между интересами пользователей и владельцев трасс, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Приложение работает следующим образом. Пользователь выбирает трассу (например, М4 «Дон»), категорию авто (легковое, грузовое) и расстояние. Программа на основе авторской методики мгновенно выдает стоимость.

Например, алгоритм рассчитал стоимость проезда по М4 для легковых автомобилей в 4 руб/км при госмаксимуме 5 руб., а для грузовиков тариф составил 8 руб/км при лимите в 9 руб.

В Пермском Политехе отметили, что расчеты не превышают госнормативы (Постановление №257 от 2023 года), но позволяют гибко менять тарифы в пиковые периоды.

Программа учитывает такие реальные факторы, как доходы населения, затраты на топливо, скорость передвижения. Кроме того, платные трассы (как М11 «Нева») сокращают время в пути и разгружают бюджет — их доходы идут на ремонт и новые дороги.

«Наша методика обеспечивает баланс — водители не переплачивают, а владельцы получают прибыль», — пояснил профессор ПНИПУ Альберт Бургонутдинов.

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