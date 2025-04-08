Деревья помогли ученым выявить незаконную добычу золота

Международная группа ученых выяснила, что фикусы (Ficus insipida) способны накапливать в своих годичных кольцах ртуть, которую в Амазонии используют в золотодобыче для отделения ценного металла от других материалов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

Незаконная добыча золота в регионе Мадре-де-Дьос сопровождается активным использованием ртути, которая необходима для извлечения металла из осадков. При этом токсичное вещество попадает в атмосферу, оседает в почве и воде, а затем — через пищевые цепочки — накапливается в организмах животных и людей. До сих пор масштабы загрязнения ртутью оставались трудноопределимыми из-за скрытности этого вида деятельности.

Ученые проанализировали образцы древесины фикусов из разных районов — как из зон активной золотодобычи, так и из удаленных участков. Оказалось, что концентрация ртути в древесине деревьев, растущих рядом с рудниками, в среднем в шесть раз выше. Особенно заметны скачки уровня загрязнения в сухой сезон, когда золотодобыча становится более активной.

Ранее подобные исследования проводились в основном на хвойных деревьях в умеренных широтах. Новое открытие доказывает, что тропические виды также пригодны для экологического мониторинга. Анализ годичных колец позволяет отследить историю загрязнения ртутью на протяжении десятилетий — даже до начала активной добычи.

Работа ученых подчеркивает важность сохранения амазонских лесов не только как природных экосистем, но и как инструмента в борьбе с экологическими преступлениями. По словам исследователей, фикусы могут стать своеобразными «шпионами», помогая защищать здоровье местных жителей и проливать свет на скрытую сторону золотой лихорадки.

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