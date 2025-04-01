В Малайзии обнаружен загадочное растение «Сказочный фонарь»

Исследователи открыли новый вид загадочных растений из рода Thismia в лесах восточной части Малайзийского полуострова. Thismia aliasii (Сказочный фонарь) выделяется своим необычным внешним видом и критическим состоянием сохранности. Работа опубликована в журнале PhytoKeys.

Растения рода Thismia не фотосинтезируют и полностью зависят от грибов для получения питательных веществ. Они известны своими причудливыми цветками, приспособленными для специализированного опыления мелкими насекомыми, такими как грибные комарики.

Thismia aliasii впервые был задокументирован в 2019 году ботаником Мохамадом Алиасом Шакри во время экспедиции в лесной эко-парк Чемеронг . Открытие стало неожиданностью, так как растение росло рядом с популярной тропой для альпинистов, но до этого его никто не замечал.

«Добыть образцы для исследования было непросто, так как растение произрастает в горной местности, а пандемия COVID-19 задержала полевые работы. К счастью, целенаправленные поиски с поддержкой фонда NAGAO увенчались успехом», — отметили авторы исследования.

Популяция Thismia aliasii крайне мала — в ходе нескольких исследований было обнаружено всего пять особей. По предварительной классификации вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как критически находящийся под угрозой исчезновения. Основную опасность для его выживания представляют разрушение среды обитания и растущая туристическая активность.

Открытие Thismia aliasii подтверждает высокий уровень биоразнообразия Теренггану, где уже зарегистрировано 13 видов рода Thismia.

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