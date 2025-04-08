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Назван популярный напиток, который может вызвать неприятный запах изо рта

Daily Mirror: кофе с молоком может вызывать неприятный запах изо рта
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Pexels

По словам британского стоматолога Найри Уитли, употребление кофе с молоком может вызывать неприятный запах изо рта и негативно сказаться на здоровье зубов. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

Врач объяснила, что сочетание кофе и молока пересушивает слизистую оболочку рта, что создает благоприятные условия для размножения бактерий и образования серосодержащих соединений — основной причины неприятного запаха изо рта.

Кроме того, кофе сам по себе является кислым напитком, который может повреждать зубную эмаль и способствовать образованию налета. Ситуация усугубляется при добавлении сахара или сиропов: они резко повышают риск развития кариеса и других стоматологических проблем.

«Лучше всего пить кофе без сахара и молока, а также ограничивать его объем до 400 мл в день», — советует доктор Уитли.

Стоматолог также рекомендует после употребления кофе полоскать рот чистой водой — это поможет восстановить кислотно-щелочной баланс и удалить остатки напитка. А чистить зубы, по ее словам, следует не раньше чем через 30 минут, чтобы не повредить эмаль, размягченную кислотами.

Отдельное внимание эксперт уделила хронической сухости во рту. Регулярное употребление кофе с молоком может снижать защитную функцию слюны, которая играет ключевую роль в борьбе с бактериями и нейтрализации кислот.

Ранее врач рассказал, опасен ли для сердца нефильтрованный кофе.

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