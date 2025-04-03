Врач рассказал, опасен ли для сердца нефильтрованный кофе

Нефильтрованный кофе и кофе из кофемашин содержит больше дитерпенов — веществ, повышающих уровень холестерина в крови. Однако присутствие сахара, сливок и сиропов в напитке оказывает на здоровье сердца большее влияние. Об этом изданию WelnessPulse рассказал доктор Кристофер Лабос, кардиолог и сотрудник Университета Макгилла.

Врач сослался на результаты недавнего исследования, которое выявило разницу в содержании дитерпенов кафестола и кахвеола в кофе, приготовленном различными способами. Дитерпены оказывают противовоспалительное действие, снижают выделение желчных кислот и увеличивают выработку инсулина, однако иногда они провоцируют повышение уровня холестерина в крови. Это может стать причиной атеросклероза — формирования бляшек в сосудах.

В кофе из кофеварок концентрация дитерпенов оказалась выше, чем в кофе, приготовленном с помощью бумажных фильтров, но ниже, чем в сваренном кофе. По словам доктора Лаберса, авторы исследования предполагают, что именно нефильтрованный кофе может повышать уровень холестерина. Однако такую гипотезу нельзя считать точной.

Врач объяснил, что на концентрацию холестерина в крови может влиять множество факторов. Чтобы подтвердить, что «виновником» гиперхолестеринемии является именно нефильтрованный кофе, необходимо включить в дальнейшие исследования фактические данные об анализах крови добровольцев.

Кардиолог также напомнил, что с медицинской точки зрения здоровье сердца сильнее зависит не от способа приготовления кофе, а от его «наполнения». По мнению врача, обилие сахара, сливок и сиропа оказывает куда большее негативное влияние, чем уровень фильтрации.

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