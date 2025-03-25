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Названы нерабочие методы лечения боли в пояснице

BMJ: мануальная терапия малоэффективна при хронической боли в пояснице
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Shutterstock

Ученые из Университета Сиднея установили, что физические упражнения, воздействие лазером и светом, мануальная терапия, инъекции стероидов и антидепрессанты мало помогают облегчить боль в пояснице. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Чтобы сделать такие выводы, ученые проанализировали более 300 ранее опубликованных исследований на соответствующую тему. Среди использованных методов лечения боли в пояснице были как фармакологические (нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты), так и нефармакологические, такие как физические упражнения, массаж и мануальная терапия. Участниками экспериментов стали люди как с острой, так и с хронической болью.

Результаты показали, что только нестероидные противовоспалительные препараты были эффективны при острой боли в пояснице. Физические упражнения, мануальная терапия, тейпирование, прием антидепрессантов и препаратов, воздействующих на болевые рецепторы (агонисты TRPV1), помогали облегчить хроническую боль, но лишь незначительно.

Также в категорию «плохо работающих» методов были отнесены инъекции стероидов, парацетамол, анестетики (например, лидокаин) и антибиотики. Неубедительными оказались доказательства эффективности иглоукалывания, массажа, остеопатии, электростимуляции мышц, а также облучения лазером и светом.

Ранее ученые нашли способ обратить вспять причину появления грыж в позвоночнике.

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