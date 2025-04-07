Треть рыболовных производств Австралии окажется под угрозой к 2100 году из-за повышения уровня моря

Ученые из Университета Гриффита выяснили, что более 43% производственных участков аквакультуры в Квинсленде в Австралии находятся под угрозой затопления из-за повышения уровня моря. Особенно сильно может пострадать креветочная отрасль: по прогнозам, затоплению подвергнется до 98% участков, что приведет к потере около половины всей продукции. Работа опубликована в журнале Aquaculture Science and Management (ASM).

Исследователи оценивают потенциальные ежегодные убытки в аквакультуре к концу века: от 12,6 до 22,6 миллионов австралийских долларов для хозяйств по выращиванию барамунди и от 36,9 до 127,6 миллионов — для креветочных ферм. В условиях высоких выбросов парниковых газов уровень моря может подняться на 0,8 метра, а это делает прибрежные фермы особенно уязвимыми.

Исследование основывалось на данных правительства Квинсленда об эрозии и затоплении, а также на спутниковых снимках, позволяющих точно определить расположение производственных объектов. Анализ показал, что регионы с низкой прибрежной высотой наиболее подвержены риску, включая фермы как в южных, так и в северных частях штата.

По словам ведущей исследовательницы Марины Христофидис, Квинсленд — крупнейший производитель аквакультуры в Австралии, и отрасль играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и устойчивого производства белка. Однако без учета климатических рисков ее существование под угрозой. Ученые подчеркивают необходимость интеграции климатической адаптации в стратегическое планирование, а также перехода к более устойчивым системам, сочетающим традиционные методы с природными решениями, такими как мангровые насаждения и искусственные барьеры.

Христофидис считает, что эти данные должны стать тревожным сигналом для всей индустрии. Только активные меры уже сейчас помогут избежать серьезных экономических и экологических потерь в будущем.

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