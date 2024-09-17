Женщина сбросила половину от собственного веса благодаря необычному хобби и влюбленности

В Великобритании 55-летняя местная жительница, мать четверых детей, похудела на 40 кг и рассказала, что помогло ей добиться такого результата. Историю женщины опубликовало издание Daily Star.

Линзи Стир из графства Йоркшир считает, что начала набирать 10 лет назад, когда вышла замуж. Все усугубилось, когда брак начал разваливаться: по словам британки, она стремительно набирала лишние килограммы, объедаясь фастфудом и сладостями. Переломный момент, как утверждает Стир, наступил в августе 2023 году, когда она вместо себя увидела в зеркале огромное распухшее лицо. В тот момент женщина весила около 90 килограммов при росте 160 сантиметров.

«Когда я впервые встретила бывшего мужа, то была не такой, как сейчас, я всегда заботилась о себе. Потом меня затянула рутина, я чувствовала себя несчастной и утешалась едой. Однажды утром я проснулась и увидела изможденную женщину, которая перестала следить за собой», — рассказала Стир.

Женщина отметила, что с того дня пересмотрела свои пищевые привычки, а также увеличила ежедневную физическую нагрузку. Стир считает, что похудеть ей помогло ее необычное хобби — охота за привидениями.

Также Стир развелась и познакомилась с другим мужчиной. После шести месяцев общения по сети, пара воссоединилась на родине мужчины — в Албании. Теперь британка живет на две страны. И отмечает, что похудеть ей помогло не только ее увлечение, но и новая любовь.

Ранее соцсети напугала женщина весом 25 килограммов, которая заявила о желании похудеть.