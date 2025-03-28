Названы лекарства, принимая которые категорически нельзя беременеть

При приеме таких препаратов, как ибупрофен, доксициклин и изотретиноин, беременеть нельзя, рассказала акушер-гинеколог Европейского медицинского центра (ЕМС) Ольга Логинова.

«Ибупрофен относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП) и прием на 30 неделе беременности и позже может привести к преждевременному закрытию артериального (боталлова) протока у плода. Применение НПВП на 20 неделе беременности и позже может вызвать нарушение функции почек у плода, что приведет к маловодию и, в некоторых случаях, к почечной недостаточности у новорожденного», – объяснила врач.

Доксициклин — это антибиотик тетрациклинового ряда, используется для лечения респираторных, кишечных и кожных инфекции. При использовании во время периода развития зубов (вторая половина беременности) тетрациклины могут вызывать постоянное желто-серо-коричневое изменение цвета зубов. Этот побочный эффект чаще встречается при их длительном применении, но может наблюдаться и после краткосрочной терапии.

«Изотретиноин – это ретиноид или форма витамина А, которая используется для лечения тяжелой угревой сыпи. Тяжелые врожденные дефекты возникали после воздействия этого препарата в любой дозе и в течение любого периода времени, даже в течение коротких периодов времени. Если женщина забеременела во время приема изотретиноина, не существует точных методов, позволяющих определить, повлияло ли воздействие препарата на развитие плода. Планирование беременности возможно через 1 месяц после отмены препарата», – добавила врач.

Введение и прием любых препаратов при планировании беременности и в период вынашивания следует обязательно согласовывать с врачом, даже если речь идет о привычных и доступных без рецепта лекарствах. Только специалист может объективно оценить соотношение потенциальной пользы и рисков.

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