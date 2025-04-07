Врач рассказала, чем Виагра опасна для женщин

Попытки улучшить сексуальную функцию с помощью «мужских» препаратов могут повысить риск сердечного приступа у женщин. Об этом изданию Daily Mail рассказала терапевт Бхавини Шах.

По результатам опроса, проведенного онлайн-платформой LloydsPharmacy Online Doctor, до 40% женщин в Великобритании отмечают снижение либидо. Опрос также показал, что каждая десятая участница пыталась улучшить сексуальную функцию с помощью Виагры — препарата, традиционно используемого мужчинами.

По словам доктора Шах, Виагра расслабляет кровеносные сосуды, что увеличивает приток крови к половому члену, облегчая поддержание эрекции. Некоторые женщины полагают, что могут получить аналогичный эффект, однако прием таких препаратов может быть не только нерезультативным, но и опасным.

«На сегодняшний день не существует убедительных доказательств того, что Виагра эффективна для женщин, испытывающих трудности в сексуальной сфере», — объяснила терапевт.

Врач добавила, что способность Виагры влиять на циркуляцию крови может подвергнуть женщин повышенному риску сердечного приступа, инсульта, аритмии и гипотонии (низкого кровяного давления). Такие побочные эффекты с большей вероятностью возникнут у людей с уже имеющимися заболеваниями сердца. Также не стоит пытаться использовать Виагру тем, кто на постоянной основе принимает какие-либо препараты — по словам терапевта, такое сочетание может дать неожиданный или даже опасный результат.

«Чтобы найти причины сексуальной дисфункции, нужно комплексно рассматривать физические и психологические факторы», — заключила врач.

Ранее была создана технология мониторинга сердца, вдохновленная морскими звездами.