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Жизнь в городе научила белок быстро решать проблемы, выяснили ученые

AniEco: влияние городской среды изменило когнитивные способности рыжих белок

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Global Look Press

Международная группа ученых из Великобритании и Японии изучила различия в умственных способностях белок, живущих в дикой природе и в городах. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Ecology (AniEco).

Команда наблюдала за евразийскими рыжими белками — видом, который процветает в городской среде — в 11 районах города Обихиро на японском острове Хоккайдо.

В исследовании приняли участие 38 грызунов. Животных изучали, чтобы выяснить, смогут ли они решить задачу по добыче еды из прозрачного контейнера.

Исследователи обнаружили, что городские условия во многих случаях влияли на результаты белок в задачах на обобщение и запоминание как на популяционном, так и на индивидуальном уровне — либо снижая, либо повышая результаты в зависимости от сочетания характеристик.

Например, возросшее прямое и косвенное воздействие человека привело к снижению успешности в задачах обобщения или памяти на уровне популяции. Увеличенное прямое вмешательство человека привели к ускоренному решению проблем на индивидуальных уровнях.

В практическом смысле это означало, что городские белки либо быстро сдавались и отказывались от выполнения задачи, либо быстро находили ее решение. Ученые объяснили этот эффект тем, что в городе животные постоянно испытывают больше стресса.

Из-за этого некоторые особи быстрее сдаются и отправляются на поиски пищи в другое место, однако их сородичи проявляют больше изобретательности и быстро решают поставленные задачи.

Ранее ученые впервые создали мышь с человеческим иммунитетом.

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