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Ученые разгадали парадокс охлаждения Южного океана

GRL: пресные талые воды охлаждают Южный океан у побережья Антарктиды
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dr.dk

Американские ученые из Стэнфордского университета раскрыли механизм, объясняющий почему воды вокруг Антарктиды охлаждаются, вопреки прогнозам климатических моделей. Оказалось, что ключевую роль играет талая вода и осадки, недостаточно учитываемые в существующих расчетах. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

В течение последних 40 лет Южный океан демонстрировал устойчивую тенденцию к похолоданию, тогда как глобальные климатические модели предсказывали его потепление.
Новое исследование показало, что это расхождение связано с формированием «пресноводной крышки» из-за ускоренного таяния ледников и увеличения осадков.

«Поверхностный слой океана становится менее соленым и плотным, что препятствует смешиванию с более теплыми глубинными водами», — объяснил ведущий автор исследования Эрл Уилсон из Стэнфордского университета.

Ученые установили, что пресная вода, поступающая у побережья Антарктиды, оказывает значительно большее влияние на температуру поверхности, чем равномерно распределенные осадки.

Используя 17 различных климатических моделей, исследователи выяснили, что учет пресноводного фактора объясняет до 60% расхождений между наблюдениями и прогнозами.

Эти результаты особенно важны для понимания будущего уровня моря и глобальных климатических процессов, поскольку Южный океан играет ключевую роль в поглощении тепла и углекислого газа.

Ранее ученые зафиксировали беспрецедентные изменения в морских льдах Антарктиды.

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