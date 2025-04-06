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Риск развития деменции ниже у неженатых и незамужних, выяснили ученые

A&D: у холостых и разведенных снижен риск развития деменции в пожилом возрасте
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Depositphotos

Ученые из Медицинского колледжа Университета штата Флорида установили, что у пожилых людей, которые развелись или никогда не состояли в браке, риск развития деменции в течение 18 лет был ниже, чем у их женатых или замужних сверстников. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В исследовании приняли участие 24 тысячи человек, зарегистрированных в более чем 42 исследовательских центрах по изучению болезни Альцгеймера в США. За испытуемыми наблюдали в течение 19 лет. Каждый год участники проходили сканирование мозга и ряд когнитивных тестов, что позволило ученым тщательно отслеживать изменения умственного здоровья добровольцев.

Дополнительно исследователи собирали данные о семейном положении испытуемых, их росте, весе, наличии вредных привычек, истории болезни и генетических факторах риска деменции.

За время наблюдения деменция развилась более чем у пятой части участников. При этом заболеваемость оказалась самой высокой у женатых и замужних добровольцев — нарушения когнитивных способностей были выявлены у 21,9% людей из этой подгруппы. Также ученые подсчитали, что частота развития деменции была аналогичной среди овдовевших.

К удивлению исследователей, только у 12,8% разведенных и 12,4% никогда не состоявших в браке участников диагностировали деменцию. У людей с таким семейным статусом также была снижена вероятность прогрессирования легких когнитивных нарушений до серьезных.

Ученые пока не могут объяснить, чем обусловлены такие результаты. Они предполагают, что повышенный риск развития деменции у людей, состоящих в браке, сформирован комплексом поведенческих и социальных причин.

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