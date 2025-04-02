Найден самый точный маркер инсульта и деменции

Ученые из Университета Мичигана установили, что способность левого предсердия растягиваться является самым точным предиктором инсульта и деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

В исследовании приняли участие 4700 пожилых людей. Ученые наблюдали за испытуемыми в течение восьми лет, фиксируя все случаи инсульта и деменции. Особое внимание уделялось медицинским данным участников, результатам их анализов крови и обследований. Исследователи стремились понять, какие изменения в состоянии здоровья участников коррелировали с самым высоким риском двух патологий.

Среди всех протестированных показателей только два повышали точность прогнозирования инсульта и деменции: способность левого предсердия растягиваться и уровень NT-proBNP белка в крови. Когда левое предсердие обладает хорошей растяжимостью и находится в тонусе, вероятность развития гипертонии, аритмий и нарушений кровообращения (в том числе мозгового) снижается.

Кроме того, ранее исследования подтвердили, что нарушение функции левого предсердия статистически значимо связано с большим риском развития деменции. По словам ученых, это может быть связано с высоким риском бессимптомных инсультов и нежелательных изменений белого вещества — компонента центральной нервной системы, которое содержит клеточные тела нейронов.

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