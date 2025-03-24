Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае создали новый способ добычи кислорода на Марсе

ACIE: разработана технология разложения углекислого газа на кислород и углерод
close
ESA & MPS for OSIRIS Team

Китайские ученые из Нанкинского университета добились прорыва в получении кислорода, научившись добывать его из углекислого газа (CO2). Исследование опубликовано в научном журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Вместо водорода, который используют растения при фотосинтезе, специалисты применили литий в качестве катализатора.

CO2 пропустили через электрохимическую ячейку с нанокатализатором из рутения и кобальта (RuCo), где он сначала превратился в карбонат лития, а затем — в углерод и оксид лития.

На последнем этапе оксид лития разлагается, выделяя чистый кислород и регенерируя литий для повторного использования. Эффективность преобразования достигла 98%.

По словам авторов разработки, технологию можно применять на Земле для утилизации промышленных выбросов и дымовых газов, в системах очистки воздуха и в подводных аппаратах.

Кроме того, способ позволит производить кислород на Марсе, где атмосфера на 96% состоит из углекислого газа.

Ранее ученые впервые смогли искусственно воссоздать фотосинтез растений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами