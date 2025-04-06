Ученые выяснили, какие продукты нельзя есть перед процедурой МРТ

Американские ученые из Университета Нью-Мексико выявили неожиданный механизм, который может объяснять редкие, но опасные осложнения после магнитно-резонансной томографии (МРТ) с контрастом. Оказалось, что щавелевая кислота, содержащаяся во многих привычных продуктах, способна превращать гадолиний в токсичные наночастицы. Исследование опубликовано в научном журнале Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Гадолиний — редкоземельный металл, используемый в контрастных веществах для МРТ. Хотя у большинства пациентов он безопасно выводится из организма, в редких случаях может вызывать нефрогенный системный фиброз — смертельно опасное заболевание, приводящее к уплотнению кожи и внутренних органов.

В ходе лабораторных экспериментов ученые установили, что щавелевая кислота (содержится в шпинате, ягодах, шоколаде и образуется при метаболизме витамина С) способна высвобождать гадолиний из контрастного вещества.

Образующиеся наночастицы проникают в клетки почек и других органов. Это может объяснять, почему у некоторых пациентов развиваются тяжелые реакции.

На основании полученных данных исследователи советуют перед МРТ с контрастом временно избегать продуктов с высоким содержанием щавелевой кислоты, а также ограничить прием витамина С перед исследованием.

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