Ученые нашли новый токсин, уносящий миллионы детских жизней

Австралийские исследователи из Университета Ла Троб впервые расшифровали смертоносный механизм, который бактерии E. coli (кишечная палочка) используют для разрушения кишечника. Это объясняет тяжелые формы диареи, ежегодно уносящие более миллиона детских жизней. Исследование опубликовано в научном журнале Gut Microbes.

Команда впервые расшифровала трехмерную структуру токсина EspC, который производят бактерии E. coli штамма EPEC. Этот токсин действует как своеобразные «молекулярные ножницы», разрушая белковую структуру клеток кишечника.

Особую тревогу у исследователей вызывает тот факт, что именно EPEC остается основной причиной диарейных заболеваний у детей в развивающихся странах. По данным ВОЗ, от последствий таких инфекций ежегодно уходит из жизни около 1,3 млн детей в возрасте до пяти лет. Ситуация усугубляется растущей устойчивостью бактерий к антибиотикам, что значительно сокращает возможности лечения.

Профессор Бегонья Эрас, руководившая исследованием, подчеркнула важность сделанного открытия. Понимание механизма действия токсина открывает путь к разработке новых, более эффективных препаратов.

В отличие от традиционных антибиотиков широкого спектра действия, которые уничтожают и полезную микрофлору, новые лекарства смогут точечно нейтрализовывать опасный токсин, не нарушая баланс кишечной микробиоты.

Ранее ученые раскрыли механизм развития хронической боли в кишечнике.