Устойчивость бактерий к антибиотикам постепенно снижается, выяснили ученые

Устойчивость бактерий к антибиотикам остается одной из главных угроз здравоохранению, ежегодно приводя к пяти миллионам смертей по всему миру. Однако исследователи из Лозаннского университета выяснили, что рост устойчивости бактерий к антибиотикам со временем замедляется и выходит на стабильный уровень. Работа опубликована в журнале PLOS Pathogens.

Ученые проанализировали более трех миллионов бактериальных образцов, собранных в 30 странах Европы с 1998 по 2019 годы. Исследование охватило восемь видов бактерий, значимых для здравоохранения, включая Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae.

Результаты показали, что хотя антибиотикорезистентность изначально растет в ответ на применение антибиотиков, этот процесс не продолжается бесконечно. В течение 20 лет уровни устойчивости в большинстве случаев достигали определенного равновесия. Скорость стабилизации зависела от объёма использования антибиотиков в разных странах, но влияние этого фактора оказалось слабее, чем ожидалось. Это означает, что на процесс также влияют неизвестные пока механизмы.

Исследование подтверждает, что дальнейшее бесконтрольное усиление устойчивости бактерий не является неизбежным. Эти данные помогут специалистам лучше отслеживать и анализировать распространение антибиотикорезистентности, а также разрабатывать эффективные меры противодействия.

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