Путешествующие рыбы обладают более острым зрением, выяснили ученые

Плотва, которая мигрирует между озерами и водотоками, обладает более крупными зрачками и лучшим зрением, чем особи, остающиеся на одном месте. Такая адаптация помогает этим пресноводным рыбам с красными глазами легче находить пищу в мутной воде. К такому выводу пришли ученые из Лундского университета в Швеции. Работа опубликована в журнале Journal of Animal Ecology (JAE).

Как и у людей, глаза животных играют важнейшую роль в их поведении. Они помогают искать пищу, избегать хищников и ориентироваться в пространстве. Чтобы лучше понять, как миграция влияет на строение и функционирование органов зрения, ученые выбрали для исследования плотву.

Плотва является частично мигрирующим видом: часть популяции уходит на зиму из озер в водотоки, тогда как другие особи остаются на месте.

«Мы фотографировали глаза рыб, а затем в течение нескольких лет отслеживали передвижение двух тысяч особей. Оказалось, что у мигрирующих особей зрачки были больше, чем у тех, кто оставался в озерах», — рассказал ведущий автор исследования, биолог Кай Хультен.

Кроме того, ученые выяснили, что увеличенные зрачки помогают мигрирующим особям лучше различать мелкие объекты, например зоопланктон, в условиях низкой освещенности. Используя данные о строении глаз плотвы и теоретические расчеты, исследователи оценили, как различается поле зрения у особей с разными размерами зрачков при разных уровнях освещения. Подобное детальное исследование зрения плотвы проводилось впервые.

«Тот факт, что мигрирующая плотва лучше различает зоопланктон, указывает на сильное влияние естественного отбора на эффективность поиска пищи. Это критически важно для покрытия энергозатрат, связанных с миграцией. Наши результаты подтверждают предыдущие исследования, которые показали, что у особей с недостаточными энергетическими запасами выше риск гибели в водотоках», — отметил Хультен.

Полученные данные помогают понять, как поведение мигрирующих видов формируется под влиянием экологических и физиологических факторов. Эти знания могут быть полезны при управлении рыбными популяциями, особенно с учетом изменений окружающей среды, которые затрагивают освещенность и доступность пищи в водных экосистемах.

«Плотва играет важную роль в экосистемах. Понимая, почему одни особи мигрируют, а другие остаются, мы можем лучше предсказать, как рыбные популяции реагируют на изменения в окружающей среде. Это, в свою очередь, может повлиять как на численность рыбы, так и на динамику озерных экосистем в целом», — заключил Хультен.

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