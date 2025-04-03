Сердечная недостаточность ускоряет старение мозга, выяснили ученые

Ученые из Медицинского университета Мичигана выяснили, что люди с сердечной недостаточностью сталкиваются с более быстрым снижением когнитивных функций. Работа опубликована в журнале Circulation Heart Failure (CHF).

Анализ данных почти 30 тысяч взрослых выявил, что уже в момент постановки диагноза у пациентов наблюдается значительное ухудшение памяти, внимания и способности к решению задач. За семь лет после диагноза их когнитивное старение было эквивалентно 10 годам. Особенно сильно снижение интеллекта проявилось у пожилых и женщин.

Доктор Суприя Шор из Университета Мичигана отметила, что пациенты с сердечной недостаточностью нуждаются в строгом соблюдении медицинских рекомендаций, но ухудшение когнитивных способностей мешает им правильно следить за своим здоровьем.

Ученые призывают к регулярному мониторингу состояния мозга у таких пациентов, а также к более понятному обсуждению их диагноза и перспектив. Многие пациенты не осознают серьезность своего состояния, а их врачи зачастую избегают откровенных бесед.

По мнению авторов, результаты исследования показывают, что очень важно своевременно выявлять когнитивные нарушения у людей с сердечной недостаточностью. Это позволит скорректировать лечение и улучшить качество жизни пациентов.

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