Ученые нашли новый подход к лечению диабета второго типа

Почти 40% людей, страдающих диабетом 2-го типа, прекращают принимать лекарства в течение первого года после постановки диагноза, что может негативно сказаться на их здоровье. Об этом заявили эксперты из UVA Health, которые настоятельно рекомендуют врачам рассмотреть более разнообразные и удобные для пациентов методы лечения. Работа опубликована в журнале Family Medicine and Community Health (FMCH).

Авторы исследования отмечают, что назначение лекарств или рекомендаций по образу жизни, которые пациенты не могут или не хотят соблюдать, не приведет к улучшению состояния. Оптимальный подход – это тот, который легко внедрить в повседневную жизнь и придерживаться его в долгосрочной перспективе.

«Никакой метод не работает, если его не соблюдать постоянно. Но большинство подходов дают положительный эффект, если следовать им в течение всей жизни», — пояснил один из авторов работы, эксперт по диабету Дэниел Дж. Кокс.

По мнению ученых врачи должны работать с пациентами как с партнерами, прислушиваясь к их образу жизни и предпочтениям. Такой подход повышает вероятность соблюдения рекомендаций и, соответственно, более эффективного контроля уровня сахара в крови.

«Этот подход не только помогает контролировать диабет, но и способствует общему укреплению здоровья, снижая риски других хронических заболеваний», — добавил Кокс.

Авторы подчеркнули, что успех в лечении диабета зависит не только от медикаментов, но и от персонализированного подхода, удобного для пациента.

Ранее ученые разработали новый метод иммунной терапии, который поможет пациентам с тяжелым раком ЖКТ.