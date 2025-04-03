Астрономы обнаружили редкую звезду огромных размеров

Астрономы из Чехии и Аргентины, используя телескоп Gemini South, обнаружили необычную звезду HD 144812, находящуюся в редкой стадии эволюции. Эта желтая звезда-сверхгигант когда-то была красным сверхгигантом, но затем изменила свое развитие. Более того, оказалось, что она не одинока — рядом с ней находится звезда-компаньон, окруженная газовым диском.

Звезды вроде HD 144812 — настоящие космические гиганты. Они в десятки раз массивнее Солнца и проходят сложный путь развития. Обычно они становятся красными сверхгигантами, а затем взрываются как сверхновые. Однако HD 144812 пошла другим путем: она начала терять большое количество вещества и изменила свою эволюцию.

HD 144812 расположена примерно в 2500 световых годах от Земли и была впервые классифицирована в 1978 году как желтый сверхгигант с эмиссионными линиями. Недавние наблюдения с помощью инфракрасного спектрометра IGRINS выявили у нее избыточное инфракрасное излучение, указывающее на активную потерю массы.

Ученые предполагают, что HD 144812 сопровождает звезда-компаньон, вокруг которой сформировался газовый диск. Этот диск, вероятно, состоит из вещества, выброшенного с поверхности HD 144812 еще на стадии красного сверхгиганта.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить наблюдения в инфракрасном и оптическом диапазонах, чтобы больше узнать о движении и характеристиках этой уникальной звездной системы.

Ранее были получены фото астероида, угрожавшего Земле.