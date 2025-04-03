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Получены фото астероида, угрожавшего Земле

AP: получены фото угрожавшего Земле астероида 2024 YR4
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European Space Agency/AP

Телескоп Джеймс Уэбб сделал снимки астероида 2024 YR4, который в начале года оказался в центре внимания из-за опасных прогнозов о возможном столкновении с Землей. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Астероид был обнаружен в конце 2023 года, и первоначальные расчеты давали трехпроцентную вероятность его столкновения с нашей планетой в 2032 году. Однако новые наблюдения позволили уточнить траекторию, и ученые снизили риск до нуля. Однако 2024 YR4 приближается к Земле каждые четыре года, поэтому астрономы продолжают его отслеживать.

NASA и Европейское космическое агентство опубликовали снимки астероида, на которых он выглядит как нечеткая светлая точка. Уэбб помог определить его размер — около 60 метров в поперечнике, что сопоставимо с высотой 15-этажного здания. Это самый маленький объект, который когда-либо удалось зафиксировать этому мощному телескопу.

По словам астронома Эндрю Ривкина из Университета Джонса Хопкинса, наблюдения стали ценным опытом для изучения других потенциально опасных астероидов. 2024 YR4 также отслеживался с помощью наземных телескопов, что позволяет лучше понимать характеристики подобных объектов и готовиться к возможным угрозам в будущем.

«Такие исследования позволяют нам детально изучить астероиды подобного размера и быть готовыми к тому, что в следующий раз такой астероид может приблизиться к нашей планете», — отметил Ривкин.

Ранее ученые создали модель, предсказывающую развитие жизни на Земле.

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