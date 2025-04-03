Российские ученые выяснили, что раковые клетки могут вести себя как амебы

Команда российских ученых под руководством специалистов из Сеченовского университета обнаружила, что при метастазировании раковые клетки могут мигрировать как простейшие организмы, такие как социальные амебы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова.

Несмотря на новые методы диагностики и лечения, рак остается одной из ведущих причин смертности во всем мире. До сих пор многое неизвестно о том, как рак распространяется в организме человека в ходе инвазии и метастазирования — основных причинах летальности онкологических заболеваний.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые создали модель плоскоклеточного рака пищевода: полученные от пациента фрагменты опухоли были пересажены иммунодефицитным мышам. После этого исследователи детально изучили процессы инвазии и метастазирования с помощью рентгеновской компьютерной микротомографии. Этот метод предполагает изучение тканей с помощью рентгеновского излучения без их разрушения.

Исследование показало, что опухолевые клетки могли изменять свою форму, свойства и поведение с помощью уникальной способности под названием адаптивная фенотипическая пластичность. Она отражает высокую приспособляемость организмов к новым условиям. Именно адаптивная фенотипическая пластичность позволяет раковым клеткам сохраняться даже в условиях недостатка кислорода или агрессивного лечения.

По словам ученых, по мере вторжения опухолевые клетки не просто разрушают ткани, но и приспосабливаются к ним. В плотных органах они формируют пальцевидные выросты, вторгаясь в ткани, а на поверхности — скользят тонкими слоями.

Также исследователи обнаружили, что для выживания и распространения раковые клетки двигаются необычным образом – они мигрируют подобно простейшим организмам, таким как социальные амебы (известные как грибы-слизевики) Dictyostelium и Fonticula alba. Опухолевые клетки-лидеры при этом прокладывают путь, в то время как другие – следуют за ними. Эти данные поддерживают гипотезу о том, что в ходе прогрессии опухоли запускаются эволюционно древние программы клеточной активности.

Ранее были созданы иммунные клетки, способные бороться с раком «не уставая».