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Созданы иммунные клетки, способные бороться с раком «не уставая»

Cell: созданы иммунные клетки, атакующие раковые опухоли без остановки
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Freepik

Ученые из Университета Южной Калифорнии создали мощные активируемые ультразвуком иммунные клетки, которые могут атаковать раковые опухоли в течение нескольких дней без перерыва. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

В основе нового метода лечения лежит CAR-T-терапия — метод лечения, основанный на использовании собственных клеток пациента. T-лимфоциты извлекаются из организма пациента, модифицируются и вводятся обратно, но уже с усиленной способностью распознавать и атаковать опухолевые клетки.

По словам ученых, обычно модифицированные T-лимфоциты атакуют раковые клетки только в течение 24 часов, после чего погибают. Чтобы «продлить жизнь» иммунным клеткам, ученые изменили их определенным образом и разработали новый метод активации T-лимфоцитов в организме. После локального введения в организм короткие 10-минутные импульсы ультразвука побуждают иммунные клетки работать эффективнее, позволяя им атаковать раковые опухоли в течение как минимум пяти дней.

Исследователи назвали новые клетки «EchoBack-CAR». Их дополнительным преимуществом является безопасность.

«Всякий раз, когда поблизости оказывается опухолевая клетка, она посылает сигнал нашей CAR-T-клетке, которая затем вырабатывает больше молекул для уничтожения первой. Однако когда эти CAR-T-клетки покидают опухоль, молекулы CAR постепенно разрушаются, не поражая нормальные ткани», — рассказал ведущий автор исследования Лонгвей Лю, доцент Инженерной школы Витерби при Университете Южной Калифорнии.

Ранее ученые нашли способ лишить раковые клетки маскировки от иммунитета.

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