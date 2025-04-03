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Названы молочные продукты, которые могут усугубить изжогу

WelnessPulse: жирные молочные продукты могут усугубить изжогу
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Freepik.com

При изжоге нужно воздержаться от потребления сыра и других жирных молочных продуктов, поскольку они могут замедлить опорожнение желудка и усугубить симптомы. Об этом изданию WelnessPulse рассказал американский терапевт Майкл Чичак.

По словам врача, кислая, жареная, острая пища, а также чай, кофе, газировка и сладости являются основными «провокаторами» обострения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это хроническая патология, при которой содержимое желудка или тонкой кишки попадает в пищевод. При этом может возникать жжение в области груди, боль в горле и кислая отрыжка.

Кислотный рефлюкс возникает, когда нижний пищеводный сфинктер, мышца между пищеводом и желудком, открывается «наружу», хотя в норме она должна пропускать содержимое только внутрь. Некоторые жирные молочные продукты, такие как сыр, сливки, могут замедлять опорожнение желудка. Это может предоставить содержимому дополнительное время для «подъема» наверх. Аналогичную опасность представляет фастфуд, жареное мясо и шоколад.

Чтобы облегчить симптомы изжоги, врач рекомендует обратить внимание на цельнозерновой хлеб, овощи, орехи, квашеные овощи и йогурты с живыми бактериями.

Ранее врач рассказал, что вейпы негативно влияют на ЖКТ.

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