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Вейпы негативно влияют на ЖКТ, рассказал врач

Врач Карчевская: вейпы могут вызвать дисбактериоз и воспаление кишечника

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Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

Главная опасность вейпов для организма заключается в его токсическом воздействии, причем не только на органы дыхания, но и на желудочно-кишечный тракт, рассказала «Газете.Ru» пульмонолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Карчевская.

Вдыхание токсичных веществ из вейпов и электронных сигарет может вызывать системное воспаление, которое затрагивает и органы желудочно-кишечного тракта.

«Токсические вещества, которые содержатся в жидкости для вейпов, попадают со слюной в ЖКТ. Это в первую очередь может раздражать слизистую желудка и пищевода, приводя к изжоге, тошноте и рвоте. Вейпинг также может стать причиной дисбактериоза, воспаления кишечника, повысить риск эрозий и язв на фоне постоянного химического раздражения. Тогда пациент будет жаловаться на тошноту, рвоту и диарею. Пока непонятно, провоцирует ли вейпинг развитие онкологических заболеваний, так как не накопилось еще достаточного количества информации по онкологическим рискам. Но, учитывая, что в состав электронных сигарет входят потенциальные канцерогены, такой риск однозначно существует», — рассказала врач.

Кроме того, в некоторых жидкостях и аэрозолях для электронных сигарет были обнаружены такие металлы, как олово, свинец, никель, хром, марганец и мышьяк. Так, свинец и мышьяк крайне токсичны даже в малых дозах, могут вызывать повреждение нервной системы, почек, печени, а также увеличивать риск онкологических заболеваний.

«Однако уже сейчас понятно, что вейпинг ведет к ряду других заболеваний легких. Например, электронные сигареты могут стать причиной фиброза легких, хронического процесса, при котором здоровая легочная ткань заменяется соединительной. Из-за этого легкие теряют свою эластичность и способность нормально насыщать кровь кислородом. Но, конечно, риски повреждения легких также зависят от количества выкуриваемых сигарет/затяжек и стажа курения. Вейпы и электронные сигареты в этом контексте могут быть опаснее обычных сигарет, поскольку процесс курения здесь менее контролируем. Количество затяжек не ограничено, и человек может курить практически без перерыва», — добавила доктор.

Особо опасен «вейпинг» для людей, имеющих какие-то фоновые заболевания легких, что увеличивает риски развития сочетанного тяжелого поражения легких. Кроме того, в группе риска подростки, так как никотин негативно влияет на их дыхательную систему, которая еще развивается. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ослабленной иммунной системой и аллергическими реакциями также не стоит курить вейпы и электронные сигареты.

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