Ученые предупредили об опасности кофейных клизм для здоровья

Британские ученые из Кингстонского университета предупредили о серьезных рисках, связанных с практикой кофейных клизм. По словам экспертов, такие процедуры могут вызывать множество проблем со здоровьем вместо пользы. Исследование опубликовано на портале The Conversation.

История этой противоречивой практики восходит к терапии Герсона — альтернативной методике лечения онкологических заболеваний, предполагающей использование до пяти кофейных клизм ежедневно.

Сторонники метода утверждают, что содержащиеся в кофе кофеин и другие биологически активные вещества способны стимулировать работу печени и ускорять выведение токсинов из организма. Однако важно отметить, что ни одна авторитетная онкологическая ассоциация не признает эффективность этого подхода.

Исследователи отметили, что кофейные клизмы могут спровоцировать воспалительные процессы в кишечнике, нарушить электролитный баланс, вызвать обезвоживание организма, а также повредить естественную микрофлору кишечника и ослабить его мышечный тонус.

Ученые подчеркнули, что здоровый организм не нуждается в дополнительном «очищении» кишечника. Для поддержания нормальной работы пищеварительной системы достаточно соблюдать простые правила: употреблять достаточное количество клетчатки (рекомендуемая норма составляет около 30 граммов в день), включать в рацион ферментированные продукты и поддерживать оптимальный питьевой режим.

Специалисты настоятельно рекомендуют с осторожностью относиться к модным оздоровительным трендам, активно продвигаемым в социальных сетях, и советуют всегда консультироваться с квалифицированными врачами перед применением любых альтернативных методов лечения.

Особенно это касается случаев серьезных заболеваний, когда отказ от доказанных медицинских практик в пользу сомнительных процедур может привести к опасным последствиям для здоровья.

Ранее врач назвала лекарства и болезни, приводящие к запору.