Спонтанная активация яйцеклетки. Как объяснить непорочное зачатие Христа с точки зрения науки

Богочеловек Иисус Христос был рожден девой Марией, которая забеременела после непорочного зачатия. В православной традиции этот день отмечают 7 января. Ученые называют непорочное зачатие партеногенезом – это одна из форм девственного размножения, которое встречается у животных. О последних экспериментах по партеногенезу у млекопитающих, научном объяснении непорочного зачатия и первых изображениях безбородого Иисуса Христа, который, возможно, мог быть женщиной, — в материале «Газеты.Ru» с участием генетика, профессора СФУ и Геттингенского университета Константина Крутовского.

Партеногенез или план «Б»

Непорочное или девственное зачатие в науке называется партеногенезом. Это процесс, посредством которого яйцеклетка может развиться в потомка без участия спермия. Партеногенез встречается у насекомых (пауков, тли, некоторых видов тараканов и муравьев), ящериц, комодских варанов, змей, рыб, земноводных и птиц, — в том числе кур.

Как доказано в некоторых исследованиях, у млекопитающих партеногенез можно вызвать, обработав определенным образом яйцеклетку с помощью кальция. Хотя обычно потомство не доживает до рождения, все же возникновение особей, которые как две капли воды похожи на мать (практически являются ее клоном) возможно. Эксперименты проводились на мышах, кроликах, свиньях и обезьянах.

Получается, что Дева Мария принадлежит к клубу, который немного менее эксклюзивен, чем можно было подумать. Ученые годами документировали всевозможные случаи непорочного зачатия, которые были замечены в природе. Стало понятно, что партеногенез является планом «Б», — последней отчаянной попыткой воспроизвести потомство в том случае, если союз с особью мужского пола невозможен.

Считается, что это древняя запасная стратегия, выработанная у ранних позвоночных, которые, в крайнем случае клонировали себя, пытаясь спасти свой вид, хотя у некоторых видов это считается нормой. Для того, чтобы точно узнать, сколько видов животных способны к непорочному зачатию, необходимо проведение обширного генетического тестирования, — в том числе у людей. Это говорит о том, что ученым еще многое предстоит узнать о партеногенезе.

Чудо? Нет, редкое событие

Почему яйцеклетки млекопитающих нуждаются в активации кальцием? Это и есть отцовская задача. Если генетический набор клетки, предшественника яйцеклетки не редуцировался наполовину, что происходит нередко, — то генного материала в таких женских яйцеклетках потенциально достаточно для развития полноценного малыша. Но для того, чтобы он начал развиваться, нужен толчок, — этот химический сигнал и дает сперматозоид.

Конечно, из ХХ может развиться только еще один ХХ – то есть ребенок женского пола, очень похожий на мать. Однако возможны разные чудеса – в науке это слово означает наступление «редкого события». Это такие события, которые случаются раз на миллион случаев, однако, в какой момент наступит чудо предсказать невозможно.

Вполне вероятно, что непорочное зачатие у человека – это и есть то самое чудо (редкое событие), которые произошло в том числе и с Девой Марией. О том, что партеногенез, то есть внезапная активация яйцеклетки без участия отца, — возможна, говорит образование в организмах женщин таких опухолей, как тератомы. Это опухоль яичников, которая, по сути, является невыношенным младенцем: в ней находят зародышевую ткань, волосы, и даже более сложные органы: глаза, зубы.

В научных статьях описаны и сложные генетические варианты детей с частью генома, который был сформирован с помощью партеногенеза. Этому посвящено исследование генома 34-летней японки, статья о химере из Стокгольма, которая возникла в результате самоактивации яйцеклетки, о мужчине-химере из Китая и других.

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Время от времени разные женщины сообщают о непорочном зачатии, но эту информацию очень сложно проверить. Чаще всего, ученые этим не занимаются, так как вероятность ложных утверждений довольно высока. Однако, как утверждает генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский, однозначно отрицать возможность спонтанной активации яйцеклетки и последующего успешного вынашивания плода у человека все-таки нельзя.

«По поводу партеногенеза у людей есть короткий ответ: это невозможно. Но гипотетически можно представить ситуацию, когда яйцеклетка вдруг начнет развиваться в зародыш. В экспериментах на мышах и приматах удавалось так стимулировать яйцеклетку, чтобы из нее развивался эмбрион без участия спермия. То есть в принципе это получается. Если событие нельзя полностью исключить, но трудно воспроизвести и повторить, то это событие мы и называем чудом, что, возможно, и произошло в случае Девы Марии», — считает Крутовский.

Непорочное зачатие. Приквел.

Так что же гипотетически могло произойти, если искать научное, а не религиозное объяснение непорочному зачатию?

История начинается с полового созревания матери Христа.

close Репродукция картины А.Кищенко «Композиция» Евгений Коктыш/РИА Новости

«Некоторые из ооцитов, которые сформировались еще при внутриутробном развитии Девы Марии, предшественников яйцеклеток Девы Марии, могли не пройти полное редукционное деление в мейозе при половом созревании Девы Марии, — то есть, сохранили те же оба набора хромосом, которые есть и в соматических (не половых) клетках, включая половые хромосомы (ХХ). Нарушение мейоза – довольно частое событие», — объясняет генетик Крутовский.

Когда половое созревание Марии завершилось, зрелые яйцеклетки в процессе овуляции стали выходить из яичника в полость матки. Возможно, что какая-то из этих яйцеклеток была нередуцирована, несла полный набор хромосом и самоактивировалась.

«Можно допустить, что эта яйцеклетка прикрепилась к стенке матки и пошла инициация развития эмбриона. В результате родилась девочка, копия Марии, — это первый вариант», — рассуждает Крутовский.

Второй вариант – это совпадение двух редких генетических событий. Как известно, даже при наличии в клетках только женских хромосом, возможно развитие по мужскому варианту вследствие мутаций некоторых генов.

«Партеногенез плюс мутация, предполагающая развитие по мужскому типу с женским набором хромосом, – это наиболее полное объяснение всего феномена непорочного зачатия и рождения Иисуса Христа», — считает Крутовский.

Генетик обращает внимание, что на всех первых изображениях Христа (до III-IV веков), он предстает без бороды, что в те времена было редкостью. Также его изображения отличаются женоподобностью, что может свидетельствовать как о первом, так и о втором вышеописанном варианте.

Иисус — женщина?

close Христос обнимает Святого Иоанна Крестителя, ок. 1640 г. Heritage Images/Getty Images

Действительно, на ранних изображениях мы видим женоподобного Иисуса без бороды. Таким он предстает в самых ранних христианских фресках и мозаиках III-IV веков в катакомбах Рима (Мозаика в катакомбах Домитиллы). Это сильно отличается от того лика, который мы знаем.

В пример можно привести образ «Доброго Пастыря», где Иисус изображен в виде юноши, пасущего овец. Также весьма старинный портрет Иисуса был найден в Сирии и датируется приблизительно 235 годом. Он был изображен безбородым юношей, одетым в стиле молодого философа в тунику и плащ, с коротко остриженными волосами.

Изображения Иисуса без бороды можно встретить в Византии до VI века, например, на мозаиках в базилике Санта-Пуденциана в Риме и в базилике Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне.

close Христос и два ангела, мозаика, апсида, базилика Сан-Витале (Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 1996), Италия, VI век DEA/A. DE GREGORIO/De Agostini/Getty Images

Позднее в Византийской традиции борода стала стандартным элементом канонизированного изображения Христа, отражая его зрелость и мудрость.

«Ранние изображения Христа все-таки можно считать более исторически достоверными. Если действительно он был без бороды, то получается, что он либо брился, — что в те времена было редкостью, либо борода у него не росла. Это возможно как при первом, так и при втором варианте генетических событий, которые последовали за самоактивацией яйцеклетки Девы Марии. Получается, что описанные в Библии исторические события выглядят возможными и с точки зрения науки, но по своей редкости их можно считать чудом», — заключил Константин Крутовский.