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Ученые раскрыли ключевую причину женского пьянства

NatComms: найден нейробиологический механизм алкогольной зависимости у женщин
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Depositphotos

Австралийские исследователи из Института Флори выявили ранее неизвестный нейробиологический механизм, объясняющий особенности алкогольной зависимости у женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

В ходе экспериментов на мышах команда обнаружила, что отключение рецепторов голода в специфической зоне среднего мозга (EWcp) значительно снижает склонность к злоупотреблению алкоголем у самок, но не влияет на самцов. Эта область мозга, открытая лишь недавно, получает сигналы от кишечных гормонов и играет ключевую роль в формировании зависимостей.

«Наше исследование подтверждает, что мужской и женский мозг принципиально различаются в механизмах формирования зависимости», — уточнили исследователи.

Ведущий автор работы Эми Перл подчеркнула, что традиционный гендерный разрыв в проблемах с алкоголем практически исчез. Современные женщины демонстрируют сопоставимый с мужчинами уровень рискованного употребления спиртного, что требует пересмотра терапевтических подходов.

Открытие указало на конкретную мишень для потенциальной терапии — рецепторы в EWcp-области. Дальнейшие изыскания в этом направлении могут привести к созданию первых в истории препаратов, специально разработанных для лечения алкогольной зависимости у женщин.

Ранее ученые выяснили, что даже умеренное потребление спиртного каждый день может привести к раку пищевода.

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