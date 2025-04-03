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Звезды Млечного Пути «звучат» подобно оркестру, выяснили астрономы

Nature: колебания светил позволили точно узнать их возраст и структуру
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NASA

Международная команда астрономов из Австралии и США обнаружила, что звезды в нашей галактике «звучат» подобно музыкальным инструментам, а их «мелодии» раскрывают секреты эволюции Млечного Пути. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По словам астрономов, колебания яркости звезд — так называемые «звездотрясения» — похожи на отдельные ноты, образующие целые «симфонии». Они возникают благодаря энергетической оболочке вокруг ядра светила, где происходят ядерные реакции и рождаются новые элементы. По мере старения звезды и изменения ее структуры частота этих колебаний меняется, создавая уникальный акустический профиль.

Особый интерес ученых вызвало рассеянное скопление M67, где звезды, подобные нашему Солнцу, находятся на разных стадиях эволюции.

Исследователи обнаружили странный феномен: в определенный момент жизненного цикла звезды ее частотная сигнатура временно замирает, образуя «плато» — акустическую паузу, после которой колебания возобновляются.
Этот эффект, напоминающий заевшую грампластинку, оказался связан с процессами в конкретных слоях звезды и зависит от ее массы и химического состава.

Открытие «звездных плато» имеет фундаментальное значение для астрономии. Оно не только проливает свет на процессы старения звезд, но и предоставляет ученым новый инструмент для датировки светил с исключительной точностью.

Открытие приблизило ученых к пониманию того, как формировалась и развивалась наша галактика на протяжении миллиардов лет.

Ранее исследователи обнаружили первые следы «просветления» Вселенной после Большого взрыва.

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