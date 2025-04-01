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Астрономы обнаружил первые следы «просветления» Вселенной

Nature: реионизация космоса началась на 200 млн лет раньше предполагаемого
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NASA

Датские ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что процесс «просветления» Вселенной начался значительно раньше, чем считалось. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

«Просветление», или эпоха реионизации Вселенной — ключевой этап в эволюции космоса, когда нейтральный газ, заполнявший пространство после Большого взрыва, снова стал прозрачным для света.

Астрономы изучили самую далекую из известных галактик JADES-GS-z13-1 с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Эта галактика возникла всего через 300 млн лет после Большого взрыва продемонстрировала яркое свечение в линии Лайман-альфа — характерном ультрафиолетовом излучении водорода.

Этот факт стал настоящей сенсацией, поскольку ранее считалось, что в столь ранний период нейтральный газ Вселенной полностью поглощал такое излучение.

«Обнаружение света Лайман-альфа — явный признак ионизированного пузыря вокруг галактики. Похоже, мы нашли один из первых таких пузырей, которые в конечном итоге сделали Вселенную прозрачной», — объяснили авторы исследования.

Ученые предполагают, что мощное ультрафиолетовое излучение первых звезд или активность сверхмассивных черных дыр могли создать вокруг галактики зону ионизированного газа, позволившую излучению пробиться сквозь космический «туман».

Это открытие переворачивает прежние представления о временных рамках эпохи реионизации, которая, как теперь выясняется, могла начаться на 200 млн лет раньше предполагаемого срока.

Ранее астрономы нашли огромную копию Млечного Пути в ранней Вселенной.

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