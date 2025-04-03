Названо время, за которое организм полностью выводит алкоголь

В среднем печень здорового взрослого человека может перерабатывать около 7–10 грамм чистого спирта в час. Это значит, что, например, бутылка водки (500 мл, содержащая 200 г этанола) у мужчины весом 100 кг полностью выводится из организма примерно за 20 часов, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Выведение алкоголя из организма – сложный процесс, на который влияют многочисленные факторы: пол, возраст, масса тела, индивидуальные особенности обмена веществ, наличие хронических заболеваний, частота и объем употребления алкоголя.

«Поэтому дать однозначный ответ, применимый ко всем, невозможно. Однако можно рассмотреть основные этапы этого процесса. После попадания алкоголя в организм начинается включение его в метаболизм. Около 90% этанола перерабатывается в печени с участием ферментов алкогольдегидрогеназы и ацетальдегиддегидрогеназы. В среднем печень здорового взрослого человека может перерабатывать около 7–10 г чистого спирта в час. Это значит, что, например, бутылка водки (500 мл, содержащая 200 г этанола) у мужчины весом 100 кг полностью выводится из организма примерно за 20 часов», – рассказал врач.

Важно учитывать, что прямое измерение алкоголя в крови (промилле) – лишь часть картины. Основные продукты распада этанола – ацетальдегид и уксусная кислота – оказывают токсическое воздействие на организм, вызывая похмельный синдром и потенциальные повреждения внутренних органов. Эти вещества накапливаются в тканях, особенно в жировой клетчатке, и могут сохраняться в организме значительно дольше.

«Если употребление алкоголя происходит эпизодически, метаболиты этанола полностью покидают организм в течение нескольких суток. Однако при регулярном приёме спиртного остаточные продукты обмена могут задерживаться в тканях до трёх недель. Это объясняет феномен, при котором даже после длительного воздержания у человека, злоупотребляющего алкоголем, в анализах могут обнаруживаться следы его метаболитов. Стоит также учитывать, что речь идёт только о выведении спирта и его продуктов распада. Восстановление нормального функционирования организма – особенно работы печени, мозга, сердечно-сосудистой системы занимает гораздо больше времени и зависит от общего состояния здоровья человека», – заключил врач

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