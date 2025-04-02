Названы болезни, которыми можно заразиться от ежа

Человек может заразиться от ежа, как минимум пятью заболеваниями. В их числе бешенство, лептоспироз, стригущий лишай, сальмонеллез и столбняк. Особый риск могут представлять царапины и укусы, рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Бешенство относится к особо опасным инфекциям. Заразить бешенством могут абсолютно все млекопитающие, причем ежи относятся к достаточно распространённым переносчикам этой инфекции. Для инфицирования человека нужен непосредственный контакт со слюной больного животного при нарушении целостности кожных покровов. Есть и другой вариант инфицирования, называемый «ослюнением» - попаданием слюны (а в ней и содержится вирус) на поврежденные участки кожи», — отметил врач.

Также от ежа можно заразиться лептоспирозом или болезнью Васильева-Вейля. При лептоспирозе отмечается выраженная инфекционная интоксикация, увеличение печени и селезенки, происходит распад мышечной ткани, развивается почечная недостаточность.

«Инфекция передается человеку при контакте с мочой и другими биологическими жидкостями больных животных или через контаминированные объекты внешней среды. Возможно заражение и через укус. Входными воротами инфекции могут быть кожа, слизистые оболочки глаз, носа, рта, желудочно-кишечного тракта», – добавил специалист.

Сальмонеллез — еще одно заболевание, которым можно заразиться от млекопитающего. Оно характеризуется болью в животе, диареей, рвотой, лихорадкой, выраженной интоксикацией.

«Сальмонеллез – классическая «болезнь грязных рук», инфицирование человека может произойти в результате близкого контакта с инфицированным животным. Если еж вас укусил, то также есть риск возникновения столбняка. С острых зубов в рану могут попасть самые разные патогены. И среди них особую опасность представляет возбудитель столбняка – столбнячная палочка (Clostridium tetani), которая вырабатывает бактериальный токсин, поражающий нервную систему», – рассказал Лебедев.

Также можно подхватить стригущий лишай и паразитарные болезни. По словам врача, у ежей насчитывается порядка трёх десятков видов гельминтов, которыми он может заразить человека.

Чтобы избежать возможного заражения, при встрече с ежом нужно свести контакты с ним к минимуму, тем более не стоит брать его в руки.

Ранее врач рассказал, что ботулизмом можно заразиться и через вяленую рыбу.