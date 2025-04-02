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Ученые предупредили об ускоренном таянии ледников Шпицбергена

Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, как 4 тысячи лет назад
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследователи Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) зафиксировали рекордное сокращение ледников на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ.

Скорость таяния достигла 2,5 метра в год — таких показателей не наблюдалось со времен эпохи мамонтов и строительства пирамиды Хеопса (около 4 тыс. лет назад). По данным ученых, юго-западные ледники Шпицбергена стремительно теряют массу, что уже привело к изменениям в арктических экосистемах. Сокращение объема льда влияет на пресноводный сток, меняя режим рек и состав воды в заливах, ускоряет деградацию вечной мерзлоты и нарушает гидротермический баланс, что сказывается на естественных циклах движения и «пульсации» ледников.

Прогноз ученых неутешителен: ледник Альдегонда в районе поселка Баренцбург, чья средняя толщина составляет 80 метров, может полностью растаять к 2054 году при сохранении текущих темпов.

«Это происходит буквально на наших глазах», — заявил научный сотрудник ААНИИ Антон Терехов.

Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане, считается индикатором глобального потепления. Таяние его ледников способно спровоцировать повышение уровня Мирового океана, изменение морских течений и усиление экстремальных погодных явлений.

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