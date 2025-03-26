Тающие льды Гренландии обнажили огромные территории, выяснили ученые

Международная группа ученых из США, Чехии, Польши и других стран обнаружила значительные изменения в прибрежных районах Гренландии, где тающие ледники обнажили 1620 километров земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

Выводы специалистов основаны на анализе спутниковых снимков с 2000 по 2020 год.

Особенно заметные изменения произошли в районе гренландского ледника Захария Исстрома, где отступление льда открыло 81 километр новой береговой линии — вдвое больше, чем у любого другого ледника в регионе.

Всего же в северном полушарии за указанный период появилось 2466 километров ранее скрытой подо льдом береговой линии, причем две трети этих изменений приходятся именно на Гренландию.

Ученые также зафиксировали появление 35 новых островов площадью более 0,5 квадратного километра, 29 из которых находятся у берегов Гренландии. Примечательно, что 13 из обнаруженных островов отсутствуют на современных картах, что может вызвать вопросы об их территориальной принадлежности и потенциальных природных ресурсах.

Эти изменения демонстрируют масштабы трансформации арктического ландшафта под воздействием климатических изменений. Как отмечают исследователи, процессы, которые в прошлом занимали столетия, теперь происходят в течение жизни одного поколения.

Ранее ученые выяснили, что таяние ледников Гренландии ускорилось в шесть раз за последние 10 лет.