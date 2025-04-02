Названы факторы риска кишечных инфекций у собак

Исследователи из Техасского университета выяснили, какие факторы повышают риск заражения собак паразитами Giardia duodenalis и Cryptosporidium — возбудителями опасных кишечных инфекций. Работа опубликована в журнале Comparative Medicine (CompMedicine).

Ученые собрали и проанализировали образцы фекалий 153 собак, живущих в питомниках Техаса, в период с марта по октябрь 2021 года. Исследуемые собаки относились к разным породам, включая лабрадоров, золотистых ретриверов, биглей и крупных гончих. Каждому образцу был присвоен балл по шкале консистенции стула от Purina (где 1 — твердый, а 7 — жидкий). Также учитывались возраст, пол и порода собаки.

Результаты показали, что Giardia встречалась гораздо чаще (у 45% собак), чем Cryptosporidium (у 7%). При этом молодые собаки (до 18 месяцев) заражались Giardia в 3,4 раза чаще, чем взрослые. Жидкий стул (высокие баллы по шкале) был чаще связан с положительным тестом на Giardia, а твердый — с отрицательным. Пол и порода не оказали значимого влияния на вероятность заражения.

Для Cryptosporidium не было выявлено четкой связи между возрастом, консистенцией стула и вероятностью заражения, но авторы исследования предполагают, что изучение большего количества собак могло бы выявить такие зависимости.

Доктор Лони Тейлор, руководитель исследования, подчеркивает, что полученные данные помогут ветеринарам и владельцам питомников более точно определять, каких собак следует тестировать на кишечные инфекции.

«Возраст собаки и консистенция стула — ключевые показатели, которые влияют на вероятность заражения Giardia», — отметил Тейлор. — «С учетом высокой частоты заражения необходимо применять комплексные методы тестирования и лечения».

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