Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы факторы риска кишечных инфекций у собак

CompMedicine: молодые собаки подвержены большему риску инфекций
close
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Техасского университета выяснили, какие факторы повышают риск заражения собак паразитами Giardia duodenalis и Cryptosporidium — возбудителями опасных кишечных инфекций. Работа опубликована в журнале Comparative Medicine (CompMedicine).

Ученые собрали и проанализировали образцы фекалий 153 собак, живущих в питомниках Техаса, в период с марта по октябрь 2021 года. Исследуемые собаки относились к разным породам, включая лабрадоров, золотистых ретриверов, биглей и крупных гончих. Каждому образцу был присвоен балл по шкале консистенции стула от Purina (где 1 — твердый, а 7 — жидкий). Также учитывались возраст, пол и порода собаки.

Результаты показали, что Giardia встречалась гораздо чаще (у 45% собак), чем Cryptosporidium (у 7%). При этом молодые собаки (до 18 месяцев) заражались Giardia в 3,4 раза чаще, чем взрослые. Жидкий стул (высокие баллы по шкале) был чаще связан с положительным тестом на Giardia, а твердый — с отрицательным. Пол и порода не оказали значимого влияния на вероятность заражения.

Для Cryptosporidium не было выявлено четкой связи между возрастом, консистенцией стула и вероятностью заражения, но авторы исследования предполагают, что изучение большего количества собак могло бы выявить такие зависимости.

Доктор Лони Тейлор, руководитель исследования, подчеркивает, что полученные данные помогут ветеринарам и владельцам питомников более точно определять, каких собак следует тестировать на кишечные инфекции.

«Возраст собаки и консистенция стула — ключевые показатели, которые влияют на вероятность заражения Giardia», — отметил Тейлор. — «С учетом высокой частоты заражения необходимо применять комплексные методы тестирования и лечения».

Ранее ученые нашли неожиданное средство для борьбы с опасными паразитами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами