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Ученые нашли неожиданное средство для борьбы с опасными паразитами

Toxins: яд каменного окуня может помочь в борьбе с паразитами
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James Cook University

Ученые из Университета Джеймса Кука обнаружили, что токсины каменного окуня могут стать новым оружием против паразитарных инфекций, поражающих почти четверть населения Земли. Работа опубликована в журнале Toxins.

Паразитарные кишечные черви (гельминты) представляют серьезную глобальную проблему. По оценкам, более двух миллиардов человек заражены ими, что приводит к расстройствам пищеварения, повреждению органов, кожным заболеваниям, а также к замедлению роста и физического развития. Ситуация осложняется растущей устойчивостью паразитов к существующим препаратам, что делает поиск новых лекарств крайне актуальным.

Исследователи обратили внимание на каменного окуня — обитателя морского дна, который не имеет защитных чешуек. Казалось бы, такая особенность должна приводить к тому, что у него появляются паразиты, но этого не происходит. Ученые предположили, что кожные токсины каменного окуня обладают антипаразитарными свойствами, защищая его от нежелательных соседей.

Эксперименты показали, что токсины двух подвидов каменного окуня, эстуарного и рифового, оказывают губительное воздействие на личинки гельминтов. При этом токсины эстуарного окуня проявили наилучшие характеристики для терапевтического применения – они небольшого размера и относительно безопасны для клеток млекопитающих.

Дальнейшие исследования должны выявить точные активные компоненты токсинов и проверить их эффективность против различных паразитов. Хотя до создания нового лекарства еще далеко, ученые уверены, что открыли перспективное направление в борьбе с гельминтами.

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