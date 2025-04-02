Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли останки гигантского древнего хищника, жившего в Гималаях

JME: в гималайских предгорьях обнаружили кости виверры весом более 100 кг
close
Journal of Mammalian Evolution (2025). DOI: 10.1007/s10914-025-09749-4

Международная команда палеонтологов из США, Пакистана и Индии открыла два новых вида хищных млекопитающих, обитавших в предгорьях Гималаев 5–10 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Mammalian Evolution (JME).

В отложениях Сиваликских гор на территории Индии ученые обнаружили окаменелости животных, названных Circamustela bhapralensis и Vishnuictis plectilodous. Первые были миниатюрными хищниками размером с хорька, мигрировавшие из Европы. А вторые — гигантские виверры весом более 100 кг, что крупнее современных леопардов. Масса крупнейших из современных виверровых не превышает 15 кг.

Эти находки дополняют коллекцию ископаемых хищников, включая кошачьих, куниц и циветт, и показывают, что экосистема Гималаев в позднем миоцене была сложнее, чем считалось.

Раньше считалось, что мелкие хищники в Азии эволюционировали локально, но Circamustela подтверждает связи между континентами.

Кроме того, свою роль сыграл меняющийся климат. Около 5 млн лет назад Земля охлаждалась, и хищники адаптировались – некоторые уменьшались, другие, как Vishnuictis, становились гигантами.

Изучение древних экосистем помогает предсказать последствия современного изменения климата, отметили специалисты.

Ранее ученые нашли в Египте череп древнего хищника, охотившегося на предков человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами