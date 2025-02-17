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Ученые нашли в Египте череп древнего хищника, охотившегося на предков человека

JVP: найден древний череп плотоядного животного размером с леопарда
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Ahmad Morsi

Международная группа ученых обнаружила в египетской пустыне почти полностью сохранившийся череп древнего хищного млекопитающего, жившего 30 миллионов лет назад. Этот древний артефакт принадлежит ранее неизвестному виду группы хищников, которого ученые назвали Bastetodon. Работа опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

Обнаруженное животное размером с леопарда обладало мощными челюстями и острыми зубами, позволяя ему занимать вершину пищевой цепи в африканских лесах. Его жертвами могли становиться обезьяны, ранние гиппопотамы и слоны. Сейчас регион находки — Эль-Файюм — пустыня, но миллионы лет назад здесь простирались густые леса.

По словам ведущего автора исследования Шорук Аль-Ашкар из Университета Мансуры и Американского университета в Каире, находка стала неожиданностью: во время раскопок один из членов команды заметил торчащие из земли крупные зубы. Углубившись в изучение слоя возрастом около 30 миллионов лет, палеонтологи извлекли почти полный череп, что является редкостью для древних млекопитающих.

Название Bastetodon ученые выбрали в честь древнеегипетской богини Бастет, символизировавшей защиту и благополучие. Это также отсылка к короткой морде и хищным зубам зверя. Наряду с этим исследователи пересмотрели статус другого вида хищников, найденного в Файюме более 120 лет назад, и выделили его в новый род Sekhmetops, названный в честь воинственной львиноголовой богини Сехмет.

Открытие Bastetodon помогает лучше понять эволюцию хищников, которые миллионами лет господствовали в экосистемах Африки, прежде чем уступить место предкам современных кошек, собак и гиен. Исследователи отмечают, что находки в Эль-Файюме продолжают удивлять и расширять представления о древней фауне континента.

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