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В Израиле нашли загадочную древнюю пирамиду с деньгами и оружием

IAA: в Иудейской пустыне обнаружено 2000-летнее хранилище артефактов
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Кадр видео: Israel Antiquities Authority Official Channel/YouTube

Израильские археологи нашли в Иудейской пустыне к северу от долины Зоар хорошо сохранившуюся пирамидальную структуру возрастом более 2000 лет. Ее назначение пока неясно, но внутри постройки оказалась масса различных артефактов. Открытие опубликовано на официальном сайте Израильского управления древностей (IAA).

Ученые выяснили, что пирамида сложена из тщательно обработанных блоков весом в сотни килограммов. Согласно предположениям, это мог быть памятник, гробница или сторожевая башня на торговом пути.

Внутри сооружения обнаружили фрагменты папирусов с греческими текстами, деревянные предметы и плетеные корзины, оружие, бронзовые монеты и сосуды и даже образцы тканей и семян. Все эти предметы сохранились до наших дней благодаря сухому климату Мертвого моря.

Археологи определили, что пирамиду построили в эпоху противостояния двух древних империй — Птолемеев и Селевкидов. Первые контролировали Египет и Израиль, вторые правили северными территориями. Однако кому именно принадлежала постройка, пока неизвестно.

Ранее ученые нашли один из старейших храмов в Израиле.

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