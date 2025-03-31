Найден способ определить биологический возраст сердца

Команда ученых из Южной Кореи разработала искусственный интеллект (ИИ), который способен анализировать стандартные данные ЭКГ и определять биологический возраст сердца. Этот показатель может быть полезен для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Об этом сообщает European Society of Cardiology (ESC).

Исследователи, используя глубокие нейросети, проанализировали почти 500 тысяч электрокардиограмм (ЭКГ), собранных за 15 лет. Затем алгоритм протестировали на независимой выборке из 97 058 пациентов.

Результаты исследования показали, что если биологический возраст сердца превышает хронологический на семь лет, то риск смерти увеличивается на 62%, а вероятность серьезных сердечно-сосудистых заболеваний — на 92%. Однако если биологический возраст оказывается на семь лет меньше хронологического, то риск смерти уменьшается на 14%, а риск серьезных проблем с сердцем — на 27%.

Ученые также выявили связь между «старением» сердца и изменениями в его электрической активности, такими как удлиненные QRS-комплексы и QT-интервалы. Эти показатели могут сигнализировать о проблемах с насосной функцией сердца.

По словам профессора Ен-Су Баека, который является ведущим автором исследования, новый метод может произвести революцию в кардиологической диагностике.

«Искусственный интеллект позволяет обнаруживать скрытые сердечные патологии на ранних стадиях и прогнозировать риски. Это шаг к персонализированной медицине, где профилактика болезней становится более точной и эффективной», — добавил профессор.

В дальнейшем ученые планируют расширить выборку пациентов, чтобы повысить точность модели и внедрить ее в клиническую практику.

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