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Назван фактор, снижающий риск развития деменции на 26%

JNNP: низкий уровень плохого холестерина в крови защищает от деменции
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Люди с уровнем «плохого» холестерина ЛПНП в крови ниже 1,8 ммоль/л лучше защищены от деменции. Это показало исследование ученых из Университета Халлима (Южная Корея), опубликованное в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry (JNNP).

В научной работе использовались данные пациентов 11 южнокорейских университетских больниц. Участниками исследования стали люди, наблюдавшиеся в медицинских учреждениях в течение как минимум 180 дней после анализа на уровень холестерина ЛПНП. ЛПНП (липопротеины низкой плотности) — это молекулы-переносчики холестерина в организме. В отличие от «хороших» ЛПВП (липопротеинов) высокой плотности, ЛПНП могут оседать на сосудистых стенках, формируя бляшки и ухудшая качество кровотока.

Ученые выявили 192 213 человек с уровнем холестерина ЛПНП менее 1,8 ммоль/л и 379 006 пациентов, концентрация «плохого» холестерина в крови которых превышала 3,4 ммоль/л. Полученные данные затем сопоставили с количеством случаев развития деменции в каждой из групп.

Результаты показали, что у испытуемых с уровнем ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л риск развития деменции по всем причинам был снижен на 26%, а болезни Альцгеймера — на 28%. Защитный эффект, однако, ослабевал при дальнейшем снижении концентрации «плохого» холестерина в организме.

Исследователи также обнаружили, что сохранять здоровье мозга помогали статины. У людей с уровнем ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л прием таких препаратов был связан со снижением риска деменции на 13%, а болезни Альцгеймера — на 12%.

Ранее ученые выяснили, что проблемы с сердцем указывают на риск деменции.

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