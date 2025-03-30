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Проблемы с сердцем указывают на риск деменции, выяснили ученые

EHRA: фибрилляция предсердий повышает риск развития деменции на 21%
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Depositphotos

Крупнейшее европейское исследование выявило тревожную связь между фибрилляцией предсердий (ФП) и риском развития деменции. Результаты представили на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов (ERHA).

Ученые проанализировали медицинские данные 2,5 млн жителей испанской Каталонии за 15 лет. Специалисты изучили сведения с использованием кодов Международной классификации болезней (МКБ-10) и сопоставили их с историей назначения препаратов против деменции.

Оказалось, что у пациентов с ФП младше 70 лет риск деменции возрастает на 21%, а риск ранней (до 65 лет) увеличивается на 36%. И даже без перенесенного инсульта риск деменции остается повышенным.

Исследователи предполагают, что у молодых пациентов ФП может выступать основным патогенным фактором, тогда как у пожилых людей на первый план выходят другие причины когнитивных нарушений.

Такая связь может быть обусловлена бессимптомными инсультами и микроинфарктами, нарушениями мозгового кровообращения, системным воспалением и сбоями в работе вегетативной нервной системы.

Ученые предлагают сосредоточиться на раннем выявлении и агрессивном лечении ФП у молодых пациентов как на потенциальном способе профилактики деменции. Дальнейшие исследования должны прояснить, может ли такой подход изменить естественное течение когнитивных нарушений.

Ранее исследователи выяснили, какая боль в груди указывает на опасность для жизни.

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