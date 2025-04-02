Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Млекопитающие шли к господству на Земле еще при динозаврах, выяснили ученые

Paleontology: млекопитающие спустились с деревьев на землю 72 млн лет назад
close
Miquel Crusafont/Catalan Institute of Paleontology/phys.org

Британские ученые из Бристольского университета сделали открытие, переворачивающее представление об эволюции млекопитающих. Оказалось, что далекие предки современных животных и человека освоили наземный образ жизни за миллионы лет до падения астероида, уничтожившего динозавров. Исследование опубликовано в научном журнале Paleontology.

Долгое время палеонтологи полагали, что динозавры доминировали во всех экологических нишах доисторической Земли, из-за чего млекопитающие не могли полноценно развиваться. Их расцвет начался после того, как удар огромного метеорита 66 млн лет назад вызывал масштабное вымирание огромных ящеров.

Команда проанализировала более 300 костных фрагментов ископаемых млекопитающих из Северной Америки. Оказалось, что около 72 млн лет назад сумчатые и плацентарные уже переходили к наземному образу жизни — их суставы адаптировались к передвижению по земле, а не к лазанью по ветвям.

Это стало возможным благодаря цветковым растениями (покрытосеменным), создавшим новые экологические ниши.

По словам специалистов, растительность позволила млекопитающим эволюционировать параллельно с динозаврами, а падение астероида и последовавшее за ним вымирание просто ускорило этот процесс.

Ранее ученые раскрыли тайну древнего родственника людей и лемуров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами