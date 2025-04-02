Млекопитающие шли к господству на Земле еще при динозаврах, выяснили ученые

Paleontology: млекопитающие спустились с деревьев на землю 72 млн лет назад

Британские ученые из Бристольского университета сделали открытие, переворачивающее представление об эволюции млекопитающих. Оказалось, что далекие предки современных животных и человека освоили наземный образ жизни за миллионы лет до падения астероида, уничтожившего динозавров. Исследование опубликовано в научном журнале Paleontology.

Долгое время палеонтологи полагали, что динозавры доминировали во всех экологических нишах доисторической Земли, из-за чего млекопитающие не могли полноценно развиваться. Их расцвет начался после того, как удар огромного метеорита 66 млн лет назад вызывал масштабное вымирание огромных ящеров.

Команда проанализировала более 300 костных фрагментов ископаемых млекопитающих из Северной Америки. Оказалось, что около 72 млн лет назад сумчатые и плацентарные уже переходили к наземному образу жизни — их суставы адаптировались к передвижению по земле, а не к лазанью по ветвям.

Это стало возможным благодаря цветковым растениями (покрытосеменным), создавшим новые экологические ниши.

По словам специалистов, растительность позволила млекопитающим эволюционировать параллельно с динозаврами, а падение астероида и последовавшее за ним вымирание просто ускорило этот процесс.

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